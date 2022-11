Oroscopo di domani 17 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di domani 17 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di domani 17 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Tour de force lavorativo, così vuole la Luna, ma l’idea di rimanere incollati alla scrivania non vi alletta: Mercurio ora promuove i viaggi! Più attenzione ai particolari: spesso il successo di un progetto dipende proprio dai piccoli dettagli.

Toro. 21/4 – 20/5

Mercurio esce dall’opposizione, addio o almeno arrivederci alle belle chiacchierate con il partner, a volte complici, a volte causa di qualche bisticcio. Da oggi nella coppia torna qualche segreto in più, ma tranquilli: scheletri nell’armadio non ce ne sono.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in quadratura crea tensioni in famiglia. Come non bastasse, oggi Mercurio passa in opposizione: occhio ai black out comunicativi. Se il partner chiede un chiarimento, è il caso di accontentarlo subito e far leva sugli ideali comuni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la quotidianità ha un andamento più vivace. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo.

Leone. 23/7 – 23/8

Ora che il piccolo Mercurio raggiunge Venere in un segno di Fuoco come il vostro, vi divertirete da matti, tra ballo, serate goliardiche e nuovi flirt. La Luna punta il dito su conti e bilanci, ma oggi vi limiterete a gestire soltanto gli affari più urgenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Protagonisti con la Luna nel segno, peccato che il vostro governatore Mercurio da oggi si metta di traverso. Critiche e clima di tensione in famiglia. La vostra metodica organizzazione non va d’accordo con il chiacchiericcio e la confusione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata proficua per gli studenti o per chi svolge un’attività intellettuale. Mercurio vi sostiene, chinate il capo sui libri o sul monitor del pc! Sì a ricerche, traduzioni o qualsiasi altro impegno coinvolga le mente, impedendole di divagare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Oggi vi perdete l’appoggio di Mercurio, intuitivo, indagatore, telepatico, un vero asso quando si tratta di prevedere o interpretare l’altrui pensiero. Lasciatelo andare senza rimpianti, scivolerà nel segno successivo, a occuparsi dei vostri risparmi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Che bella notizia per voi, amanti del viaggio e della vita sociale: proprio oggi Mercurio passa nel vostro segno, promettendovi nuove opportunità. Peccato che la Luna remi contro, ma con Venere allegra e giocosa nel segno non ve ne fate un problema.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Pratica e rasserenante, la Luna in segno di Terra vi solletica con un bel trigono, risolvendo con piglio deciso tutte le vostre perplessità. Mercurio cambia segno, ora avrete meno amici che vi girano intorno, ma un po’ di quiete non vi dispiace.

Acquario. 21/1 – 19/2

Amore o amicizia, per voi fa lo stesso, l’essenziale è che non siano troppo vincolanti, altrimenti spezzate il guinzaglio e scappate via. Tana liberi tutti con Mercurio che cambia segno, ora sarete voi a decidere chi frequentare e chi no.

Pesci. 20/2 – 20/3

Che disdetta, oggi Mercurio passa in quadratura, facendovi morire dalla voglia di viaggiare, anche se per il momento non ne avete la possibilità. Sogni significativi da interpretare, magari ricavandone anche qualche numero da giocare al lotto.

