Oroscopo Leone di oggi 16 e domani 17 novembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Se il partner c’è sarete pappa e ciccia, se ancora siete in attesa del principe o della principessa sappiate che è già in arrivo: parola di Venere! Trascinatori al lavoro e quando il segno del comando è in vista, gli altri non possono far altro che seguirlo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata