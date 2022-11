Oroscopo Pesci di oggi 16 e domani 17 novembre

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Che peccato, la bella Venere che vi ha coccolati regalandovi sentimenti profondi e tanta poesia, oggi cambia segno, posizionandosi in quadratura. Quanto a esagerazione sarete dei veri fuori classe! Importante è non puntare ad obiettivi impossibili. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

