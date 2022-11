Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Novità del giorno è l’ingresso di Venere nel segno. Complimenti al vostro sorriso e alla capacità di godere di tutti i piccoli bonus regalati dalla vita. L’estero chiama: se siete creativi o lavorate col web, i vostri progetti non hanno confini. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

