Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Favorite le attività commerciali, gli affari, ma anche i lavori creativi. Il trigono di Mercurio a Giove facilita contratti, acquisti, vendite. In coppia mettete da parte la forma e vi concentrate sul contenuto. Dichiarazioni ardite per i single. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

