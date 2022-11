Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Sempre zelanti e pragmatici, anche se l’ambito in cui sfoderate i vostri talenti oggi non è il lavoro ma magari un’iniziativa di volontariato. Peccato che proprio oggi vi perdiate l’appoggio della bella Venere, stella dell’arte e dell’amore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

