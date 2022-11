Oroscopo: qual è la compatibilità del Toro in amore con tutti i segni. Ecco le affinità di coppia

Qual è la compatibilità del Toro con gli altri segni zodiacali secondo Artemide? Ecco l'affinità di coppia con tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Una relazione d'amore con un Toro è una maratona, non uno sprint. Come rappresentante di un elemento stabile della terra, ha bisogno di una prospettiva a lungo termine. Controlla lentamente che ogni partner sia conforme ai suoi valori di vita.

Anche se il suo corteggiamento assomiglia a una fiaba romantica, non lusingarti. Per lui, questa è un modo per conoscere a fondo chi potrebbe diventare un compagno di vita. Se il partner non soddisfa le aspettative, si separerà da lui senza rimpianti.

L’obiettivo principale per il Toro è l'affetto sincero, perché è governato da Venere, pianeta dell'amore. Il Toro cerca intuitivamente un'unione stabile e calma, dove si sentirà a suo agio e fiducioso. La stabilità si estende a tutti gli aspetti delle relazioni: affidabilità, assistenza reciproca e ricchezza materiale.

Le caratteristiche del Toro

Il Toro innamorato può essere riconosciuto da persistenti segni di attenzione. Un flusso continuo di fiori e regali, inviti al cinema, passeggiate nel parco... Sì, in termini di corteggiamento, il Toro è conservatore, ma coerente.

Una persona che è sprofondata nel cuore del Toro non può capire per molto tempo cosa realmente desidera. Ma il punto non è affatto nell'indecisione del Toro. Il rappresentante di questo segno non è incline a fare passi rapidi e avventati, anche se è interessato a un partner. Riflette su tutto e si prepara a fondo prima di dichiarare intenzioni serie.

Come tutti i segni di terra, il Toro non è incline a nascondere i suoi piani. A volte questo ha un effetto benefico sullo sviluppo di una relazione, ma alcune persone potrebbero essere spaventate dalla sua schiettezza.

Come sono i Toro in amore?

A poco a poco, il Toro si rende conto che una posizione così pratica è un buon filtro che aiuta a eliminare i partner inadatti. Un Toro maturo impara dai suoi errori. Nel corso degli anni, acquisisce saggezza nelle questioni di cuore, e alla fine è determinato con il tipo di partner che ha scelto. Raggiunta la maturità, le sue possibilità di stringere un'alleanza duratura aumentano.

Il suo amore conforta tutti coloro che incontrano il suo tocco rassicurante. È uno dei segni zodiacali più fedeli e cerca un partner che lo apprezzi. Il prescelto dal rappresentante di questo segno può solo essere invidiato: il Toro farà di tutto per la prosperità dell'unione.

Svantaggi di un partner Toro

* Testardaggine. Il Toro può essere testardo anche se continua a essere più volte sconfitto. Difenderà la sua posizione, nonostante il fatto che il suo punto di vista sia deliberatamente sbagliato. Se il partner non è flessibile, la resa dei conti può trasformarsi in uno scontro plateale. Va tenuto presente che il Toro non sarà il primo a tentare la riconciliazione. Tuttavia, non prova rancore per molto tempo e accetterà volentieri l'offerta di dimenticare la lite.

Il Toro può essere testardo anche se continua a essere più volte sconfitto. Difenderà la sua posizione, nonostante il fatto che il suo punto di vista sia deliberatamente sbagliato. Se il partner non è flessibile, la resa dei conti può trasformarsi in uno scontro plateale. Va tenuto presente che il Toro non sarà il primo a tentare la riconciliazione. Tuttavia, non prova rancore per molto tempo e accetterà volentieri l'offerta di dimenticare la lite. * Indelicatezza. Il Toro crede davvero che il mondo ruoti intorno a lui. L'autoindulgenza lo rende insensibile alle emozioni degli altri. Ciò non significa che sia indifferente al suo partner, solo che il suo livello di emotività è inferiore a quello generalmente accettato.

Il Toro crede davvero che il mondo ruoti intorno a lui. L'autoindulgenza lo rende insensibile alle emozioni degli altri. Ciò non significa che sia indifferente al suo partner, solo che il suo livello di emotività è inferiore a quello generalmente accettato. * Pigrizia. Sebbene un Toro sia un gran lavoratore, diventa incredibilmente pigro quando gli viene ordinato di fare qualcosa contro la sua volontà. Non alzerà un dito finché non sarà motivato a iniziare. Se vuoi chiedere qualcosa a un Toro, per prima cosa esponi delle buone argomentazioni sull'utilità dell'impresa.

Sebbene un Toro sia un gran lavoratore, diventa incredibilmente pigro quando gli viene ordinato di fare qualcosa contro la sua volontà. Non alzerà un dito finché non sarà motivato a iniziare. Se vuoi chiedere qualcosa a un Toro, per prima cosa esponi delle buone argomentazioni sull'utilità dell'impresa. * Senza compromessi. Il Toro è intransigente durante una discussione, specialmente se pensa di avere ragione. Mentre l'immediatezza è positiva per certe situazioni, nelle relazioni personali non è sicuramente così.

Il Toro è intransigente durante una discussione, specialmente se pensa di avere ragione. Mentre l'immediatezza è positiva per certe situazioni, nelle relazioni personali non è sicuramente così. * Con i piedi per terra. Sebbene il rappresentante di questo segno non disdegni il romanticismo, è un materialista incallito in tutto. Il Toro è un avversario delle illusioni trascendentali. Non cercare di imporgli le tue opinioni idealistiche, non incontrerai comprensione. Accettalo così com'è.

Sebbene il rappresentante di questo segno non disdegni il romanticismo, è un materialista incallito in tutto. Il Toro è un avversario delle illusioni trascendentali. Non cercare di imporgli le tue opinioni idealistiche, non incontrerai comprensione. Accettalo così com'è. * Istinto proprietario. Questo segno considera l'altra metà come proprietà legale. Vuole possedere completamente una persona amata: i suoi pensieri, sentimenti e azioni. Alcune persone adoreranno questa posizione, ma i segni amanti della libertà si sentiranno intrappolati in una gabbia. Cercando di liberarsi, potrebbero affrontare la gelosia e le pretese del Toro

Segni con i quali il Toro è perfettamente compatibile. Chi è la loro anima gemella?

Compatibilità e affinità del Toro con Vergine, Capricorno e

I partner terreni (Vergine e Capricorno) sono i migliori candidati per relazioni familiari felici. Uomini e donne nati sotto lo stesso elemento del Toro, la Terra, sono perfettamente compatibili tra loro. Sono uniti dal desiderio reciproco di promuovere il benessere, garantire la sicurezza e mantenere una casa pacifica.

Non troverai passione in questa relazione, ma l'atmosfera di calore, aiuto reciproco e buon senso li tiene molto stretti. I segni di terra affini non sono solo partner amorevoli, ma anche amici leali pronti a dare una mano nei momenti difficili. Ad alcuni, tali alleanze pragmatiche sembreranno noiose e prosaiche, ma irradiano una sfuggente intimità spirituale.

Toro e Vergine usano la razionalità nelle loro vite personali, perché vedono in essa il modo migliore per risolvere problemi urgenti. Entrambi mostreranno empatia l'uno per l'altro. Alla Vergine piace che il Toro sia forte e leale, ed è impressionato dal fatto che la Vergine sia intelligente e affidabile.

Toro e Capricorno appartengono a stagioni diverse, si bilanciano a vicenda. La compatibilità tra Capricorno e Toro è forte principalmente perché rappresenta l'unione di due anime volitive. Sono entrambi ugualmente costruttivi, nel rispetto dell'autonomia dell'altro.

Toro-Toro: il segreto per una relazione tra partner del Toro con rappresentanti dello stesso segno è essere se stessi. La calma e lo spiccato senso del gusto non passeranno inosservati tra partner del Toro.

Segni con cui il Toro ha compatibilità neutra

I partner appartenenti all'elemento acqua (Pesci, Cancro e Scorpione) non sono particolarmente attraenti per il Toro, ma non sono distanti dalla sua natura terrena. Possono attirarlo in quei momenti in cui si stanca se la sua vita gli appare monotona.

Questi elementi si compensano perfettamente a vicenda. La lealtà e la costanza della terra si combinano con successo con la vulnerabilità e la volubilità dell'acqua. Per Pesci, Cancro e Scorpione il Toro agisce come una sorta di equilibrista per loro, riducendo la loro ansia, gli sbalzi d'umore e l’irrazionalità.

Da parte loro, questi tre segni lo ispirano con una profondità sensuale inesplorata. Per apprezzare i benefici di una tale relazione, il Toro ha bisogno di crescere spiritualmente. Inoltre, non dimenticare che il supporto materiale ricade interamente sulle sue spalle.

Dei segni d'acqua, il Toro è il più compatibile con Pesci e Cancro. Nell'alleanza Toro-Cancro, i partner sono uniti dal bisogno di sicurezza e comfort. I Cancro sensibili e reattivi sosterranno il loro prescelto nei momenti difficili.

In una coppia Toro-Pesci, le relazioni sono costruite sull'attrazione degli opposti. Il solido Toro fornisce stabilità ai Pesci, mentre il sognante Pesci diversifica la sua vita misurata con un fuoco d'artificio di emozioni.

Infine, anche Ariete e Toro sono una coppia insolita. Entrambi sono testardi, fermi nel raggiungimento degli obiettivi, di principi nei loro valori nella vita. Non tutti i Toro possono accettare l'amore per la libertà e la negligenza dell'Ariete, tanto più accettare la sua indole al dominio. In una relazione ordinaria e non amorosa, questi due sono più antipodi che spiriti affini. Spesso, Ariete e Toro sono anche in disaccordo. Ma l'amore, a volte, può riconciliarli.

Nel rapporto Bilancia-Toro, la chiave è la serietà delle intenzioni e la volontà di entrambi di lavorare sulla relazione e sul cambiamento. Artemide sostiene che anche, se c'è una bassa compatibilità zodiacale, qualsiasi unione può avere successo, l'importante è rendersi conto di quanto i partner ne abbiano bisogno e cosa sono pronti a fare per questo. Pertanto, anche Bilancia e Toro possono sperare in un futuro luminoso e romantico.

I segni con cui il Toro fa fatica ad andare d'accordo

I rappresentanti degli elementi fuoco e aria hanno una compatibilità sfavorevole per il Toro. Terra e fuoco sono elementi di natura opposta. La terra rappresenta solidità stabilità e durevolezza, mentre il fuoco è assenza di gravità, mobilità e incostanza.

Anche la compatibilità della terra con l'aria è piena di contraddizioni. È difficile per il firmamento terrestre far scendere l'aria al suo livello e vedere il mondo così com'è: una bella realtà, e non un concetto da analizzare.

Le peggiori combinazioni per il Toro sono Acquario, Gemelli e Sagittario.

L'Acquario è volubile nelle relazioni, il che è contrario al Toro amante della stabilità. Inoltre, il rappresentante della costellazione dell'Acquario è uno sperimentatore nella vita, mentre il Toro è un aderente alle basi tradizionali. Considera l'Acquario troppo freddo e frivolo. Le contraddizioni tra loro sono così profondamente radicate che richiederanno sforzi titanici per eliminarle.

L'unione Toro-Gemelli è carica di energie antagoniste. Il Toro è lento e costante, mentre i Gemelli sono veloci e volubili. Inoltre, i Gemelli amano la varietà. Le alleanze tra loro sono di breve durata e di solito non portano a impegni seri.

La coppia Toro-Sagittario non è in grado di valutare i meriti o gli interessi reciproci. Alla fine, il Toro sarà infastidito dal costante bisogno di cambiamento del Sagittario, che sogna avventura e nuove esperienze. Questa è un'altra combinazione amorosa in astrologia che tende ad avere una vita breve.

