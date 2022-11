Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 novembre

Amore o amicizia, per voi fa lo stesso, l’essenziale è che non siano troppo vincolanti, altrimenti spezzate il guinzaglio e scappate via. Tana liberi tutti con Mercurio che cambia segno, ora sarete voi a decidere chi frequentare e chi no. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni