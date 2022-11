Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

La Luna in quadratura crea tensioni in famiglia. Come non bastasse, oggi Mercurio passa in opposizione: occhio ai black out comunicativi. Se il partner chiede un chiarimento, è il caso di accontentarlo subito e far leva sugli ideali comuni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

