Oroscopo Leone di oggi 17 e domani 18 novembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Ora che il piccolo Mercurio raggiunge Venere in un segno di Fuoco come il vostro, vi divertirete da matti, tra ballo, serate goliardiche e nuovi flirt. La Luna punta il dito su conti e bilanci, ma oggi vi limiterete a gestire soltanto gli affari più urgenti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata