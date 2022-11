Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Che bella notizia per voi, amanti del viaggio e della vita sociale: proprio oggi Mercurio passa nel vostro segno, promettendovi nuove opportunità. Peccato che la Luna remi contro, ma con Venere allegra e giocosa nel segno non ve ne fate un problema. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata