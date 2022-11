Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Mercurio esce dall’opposizione, addio o almeno arrivederci alle belle chiacchierate con il partner, a volte complici, a volte causa di qualche bisticcio. Da oggi nella coppia torna qualche segreto in più, ma tranquilli: scheletri nell’armadio non ce ne sono. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata