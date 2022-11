Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 novembre

Luna anonima, ma per lo meno buona amica del vostro governatore Urano che vi spinge a tagliare i ponti con tutto ciò che attualmente non va più. Improduttivi sul lavoro, se le ambizioni puntano al massimo, l’impegno è regolato al minimo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni