Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

In viaggio per lavoro o per affari, sempre veloci, efficienti, precisi. Insomma, siete modelli da imitare e magari anche da invidiare un po’. Se l’amore è lontano, potrebbe venirvi in mente di fargli una sorpresa, deviando sull’itinerario. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

