Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Sospettosi in coppia, nonostante il partner straveda per voi. Siete molto più ostinati di quanto il vostro mutevole segno lascerebbe supporre. Urano dalla vostra vi suggerisce una mossa a sorpresa per correre ai ripari e siglare la pace. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

