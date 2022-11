Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Ambizioni limitate da condizioni poco propizie, sentendovi frenati perdete motivazione. Progetti, idee e attività procedono a rilento. Una giornata senza particolari desideri, se non quello di evadere da una realtà che vi va stretta. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

