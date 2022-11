Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

La Bianca Signora vi parla di amicizia, mentre Urano all’opposizione sconvolge il fronte del cuore con incontri fatali o brusche rotture. Scompigliate all’improvviso le carte in tavola, ma con la stessa facilità potreste rimetterle in ordine. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

