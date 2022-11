Oroscopo Acquario di oggi 19 e domani 20 novembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 novembre

Bene i rapporti, meglio ancora se virtuali, lontani quanto basta da non attentare alla vostra indipendenza, ma ugualmente stuzzicanti e coinvolgenti. A giudicare dagli sms pieni di allusioni e di brio, sembra che qualcuno non possa vivere senza di voi…