Oroscopo Bilancia di oggi 19 e domani 20 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Sabato da protagonisti con la Luna nel segno. Il buonumore è assicurato da Mercurio e Venere in sestile, che favoriscono contatti e spostamenti. Aperti e disinvolti con gli altri, di qualunque argomento si parli intervenite con lucidità e humour. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

