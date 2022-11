Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Lunatici per carattere, ma doppiamente lunatici oggi, sotto il tiro della Luna in quadratura. Malumori al lavoro e qualche muso lungo in famiglia. Essenziale non ingigantire i problemi, evitando di drammatizzare per una parola fuori posto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

