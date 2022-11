Oroscopo Leone di oggi 19 e domani 20 novembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Amica la Luna e amiconi Mercurio e Venere, entrambi in trigono al vostro segno, che liberano la creatività, il dialogo e le emozioni inespresse. Il fuoco della passione non può restare inattivo a lungo! Input per i creativi, una mostra vi parla al cuore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata