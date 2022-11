Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Il vostro astro guida Nettuno oggi se la vede con la quadratura bellicosa di Marte che crea tensioni in famiglia e nell’ambiente dove vi trovate. Prudenza al volante, un eventuale patatrac sarebbe rischioso anche per l’incolumità del portafoglio! Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

