Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Ottima giornata, con la Luna in sestile a Mercurio e Venere nel segno. Privilegiati i contatti, benone anche gli affari, compresi quelli di cuore. Instaurare nuove collaborazioni non vi riserverà sorprese sgradite, anzi sarà la strategia vincente. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata