Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Sabato no sotto il tiro incrociato di Nettuno opposto e di Marte in quadratura che vi fanno puntare all’impossibile scatenando tensioni. Meglio prenderla con calma, tanto anche agitandovi oggi non riuscirete a cavare un ragno dal buco. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

