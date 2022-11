Oroscopo Bilancia di oggi 20 e domani 21 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Niente riposo, anche di domenica vi date da fare, magari per guadagnare qualche soldino in più e condurre il vostro progetto sulla rampa di lancio. Indispensabile continuare ad apprendere, aumentando le vostre potenzialità, grazie al confronto con gli altri. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

