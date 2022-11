Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

In mezzo tra famiglia malcontenta e partner brontolone: siete proprio messi bene oggi! Per fortuna la vostra dolcezza sa fare miracoli… Qualche insoddisfazione davanti allo specchio. Piuttosto che intristirvi inutilmente, iscrivetevi in palestra! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

