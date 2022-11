Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Indaffarati anche di domenica, le incombenze domestiche si intrecciano a quelle professionali: non è il capo a imporvele, ma la vostra coscienza! Sarete pure un po’ musoni, ma in fatto di responsabilità e senso del dovere date dei punti a chiunque. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

