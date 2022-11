Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Domenica divertente con la solita cricca di amici, qualcuno porta sempre qualcun altro e quel qualcun altro potrebbe catturare il vostro interesse. Per ora vi limitate ad una lunga chiacchierata, ma non salutatevi senza esservi scambiati i contatti! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata