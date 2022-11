Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Tanti pensieri nella testa ed emozioni nel cuore, ma l’imperativo resta il silenzio, perciò vi tenete tutto dentro ostentando una facciata impassibile. Colpa della Luna, immobile e malinconica in dodicesima Casa e di Saturno, che frena sul divertimento. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

