Oroscopo Toro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

La Luna transita in sesta Casa, in questa domenica è sul vostro benessere che dovrete concentrarvi: tanto per cominciare, non esagerando a tavola! Imparate a bere molta acqua naturale e a mettere nel piatto grosse porzioni di verdura poco condita. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

