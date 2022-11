Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Domenica incentrata sui conti. Pochi gli acquisti, anche se accessibili: primo perché siete parsimoniosi, secondo perché avete gusti difficili. Esigenti anche a tavola, seguendo un regime salutista: solo cibo biologico e magari a chilometri zero. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

