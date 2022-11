Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Il sentimento trabocca esplosivo come è tipico del segno, ma anche viziato da atteggiamenti eccessivi, che rischiano di allontanare chi vi è accanto. Gli altri, più moderati di voi, vi giudicano con occhio critico: teste calde incapaci di controllarsi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

