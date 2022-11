Oroscopo Bilancia di oggi 21 e domani 22 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

La settimana inizia col piede giusto, ovvero con Luna nel segno in trigono a Marte che vi carica di energie: tutto perfetto, l’amore, il lavoro, i guadagni… Solo la famiglia vi annoia un po’, sotto l’effetto di Plutone che ha sempre qualcosa da recriminare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2022 DI BARBANERA

© Riproduzione riservata