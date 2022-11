Oroscopo dell'amore novembre 2022 per tutti i segni: le previsioni di Artemide.

La prima metà di novembre porta molte preoccupazioni associate a una persona cara. Questo è un momento di sentimenti esplosivi e stati emotivi acuti, dubbi e gelosie, drammi amorosi. Dal 16 novembre il clima socio-psicologico diventa più armonico e questo contribuisce al miglioramento dei rapporti con i propri cari e con le persone vicine.

Il transito di Venere attraverso lo Scorpione trasforma la sfera delle relazioni personali, ma questo processo è accompagnato da tensioni e reazioni emotive molto forti. L'ingresso del pianeta dell'amore in Sagittario il 16 novembre renderà le persone più aperte, socievoli e positive. Il clima psicologico generale sarà più adatto a creare forti legami interpersonali, a riprendere le relazioni.

Venere e Marte in astrologia sono responsabili dell'amore e dell'intimità fisica.

Nella seconda metà di novembre, i pianeti saranno in segni opposti, il che, da un lato, provoca esplosioni di conflitti interni in una coppia, ma, dall'altro, aiuta a provare tutte le delizie di un amore appassionato.

Marte retrogrado in Gemelli crea le giuste condizioni per un ritorno dai partner a lungo termine. I rappresentanti del sesso più forte vivono questo periodo con più difficoltà, quindi le donne devono stare più attente ai loro amati e cari uomini.

ARIETE

Questo mese è buono per le relazioni amorose e tutto ciò che aiuta le persone ad avvicinarsi, a capirsi meglio. Se hai una famiglia, allora questo mese è più adatto per rafforzare le tue relazioni. Se decidi di andare in vacanza, i bei ricordi delle tue ferie con la famiglia sono assicurati. Se non sei ancora sposato, allora è il momento di pensarci. Questo mese porterà nella tua vita incontri nuovi, interessanti e da capogiro.

TORO

Questo periodo di tempo sarà particolarmente vario nella sfera dell'amore. Potrai finalmente rilassarti e goderti la vita. Se sei single, sicuramente un partner adatto apparirà nel tuo campo visivo. L'ispirazione ti travolgerà e il destino ti sarà favorevole più che mai. Non ostacolare la tua libertà con responsabilità e obblighi eccessivi, ma allo stesso tempo, fai attenzione all'eccessiva dissipazione di energie e risorse sui partner romantici.

GEMELLI

Se sei propenso a una vita più stabile e ordinata, questo mese ti sembrerà troppo frenetico. Il vento del cambiamento metterà in ordine la tua vita personale, appariranno nuovi hobby e priorità. Forse se li segui, aggiungerai molte nuove opportunità interessanti, incontri romantici e arricchenti alla tua vita. Trascorri più tempo con gli amici, comunica sui social network, viaggia: questo avrà un impatto positivo sulla tua vita.

CANCRO

Questo mese sarà probabilmente il più interessante e attivo di tutto il 2022. Un'ondata di nuova energia spinge a cambiare le relazioni esistenti. Questo è un buon mese per fare qualcosa di creativo, interessante, ad esempio iniziare a disegnare o scrivere un libro. Tuttavia, questa “variabile” potrebbe essere un nuovo o amore, un incontro con un ex partner, poiché sarai più del solito soggetto al fascino del sesso opposto. Non perdere l'occasione!

LEONE

Le tue idee creative e i tuoi hobby romantici stanno passando a un nuovo livello questo mese. Sii generoso: più darai adesso alle altre persone e alla persona amata, più riceverai in cambio. Non credere tanto nel buon senso e nella logica quanto nella tua fortuna: non ti deluderà. Una certa dose di sospetto nei confronti di un partner questo mese sarà solo utile: questo ti aiuterà a identificare i punti deboli della tua relazione e correggere tutto in tempo.

VERGINE

E’ tempo per rivalutare i valori, le relazioni esistenti e determinarne il ruolo. Questo mese sarà probabilmente meno entusiasmante, ma a un certo punto sarà necessario rallentare e riflettere sul vero significato di ciò che tu e il tuo partner potete darvi l'un l'altro. Novembre è favorevole per trovare la persona ideale, ma essere brillanti e originali non basta. È anche necessario lottare per l'armonia, avere un senso delle proporzioni, tenere conto del punto di vista di un'altra persona.

BILANCIA

Se la tua famiglia o la tua coppia ha un hobby comune, allora questo è il mese più adatto per praticarlo. Sarai in grado di eliminare i problemi e rafforzare le tue relazioni. E quando andate in vacanza insieme, proverete molto piacere. Se non hai ancora un partner romantico o una famiglia, perché non innamorarti questo mese? Stare tra le persone, essere attivi nei social network, partecipare a vari eventi educativi: uno dei conoscenti potrà risultare… fatale.

SCORPIONE

Sei incredibilmente attraente per i membri del sesso opposto. Questo mese puoi permetterti di rilassarti un po' e assaporare le benedizioni del mondo che ti circonda. Guardando più da vicino, scoprirai che ci sono molte persone interessanti e simpatiche intorno a te, quindi la solitudine non ti minaccia. Il romanticismo e la creatività aiutano a ricostituire le riserve di energia. È importante, tuttavia, ricordare che la gioia e il piacere non sono fini a se stessi. Inseguendoli, puoi perdere sia la tua strada che te stesso.

SAGITTARIO

Gli ostacoli nella vita personale nella prima metà del mese non devono necessariamente a mettere in discussione il tuo rapporto di coppia. È importante non trarre conclusioni premature e non affrettarsi a interrompere le relazioni. Dal 16 novembre, l’entusiasmo e l'armonia nella sfera dell'amore entreranno nella tua vita. Entro la fine del mese, ci saranno molte opportunità per cambiare in meglio, fare la tua scelta e, eventualmente, iniziare a convivere con un partner o dar vita a una relazione “ufficiale”.

CAPRICORNO

La tensione psicologica esterna può contribuire a una crisi nei rapporti familiari. Tutto può succedere. Ora è importante capire che il prossimo futuro ti riserverà un periodo molto importante della tua vita, quindi devi liberarti dalla vicinanza delle persone che traggono forza ed energia da te senza dare nulla in cambio. Visualizza l’immagine del tuo partner ideale, immagina cosa vorresti ottenere nella vita insieme, scatena tutta la tua creatività e apriti a nuove relazioni.

ACQUARIO

Un mese molto importante per te e ciò che sta accadendo nella tua vita personale ti segnerà per molto tempo. Se non hai un partner, a novembre c'è la possibilità di cominciare un rapporto di coppia. L'incontro può avvenire nel luogo più inaspettato, in viaggio o mentre si chatta sui social network. Usa la tua influenza sugli altri, prendi l'iniziativa se ti piace una persona. Forse in passato hai avuto relazioni che riannodare: cerca di fare il più possibile in questo momento.

PESCI

Un mese favorevole per le relazioni personali e per guadagnare popolarità. Qualunque cosa accada ora, di conseguenza, influenzerà la tua sfera amorosa nel modo più positivo. Se hai sempre sognato di migliorare le tue condizioni di vita o di ampliare la tua famiglia, ora è il momento giusto per farlo. Le relazioni amorose sono strettamente intrecciate con le attività professionali, è possibile una storia d'amore in ufficio o una collaborazione reciprocamente vantaggiosa con un rappresentante del sesso opposto.

