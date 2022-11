Oroscopo di oggi 21 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 21 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 21 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il sentimento trabocca esplosivo come è tipico del segno, ma anche viziato da atteggiamenti eccessivi, che rischiano di allontanare chi vi è accanto. Gli altri, più moderati di voi, vi giudicano con occhio critico: teste calde incapaci di controllarsi…

Toro. 21/4 – 20/5

Efficienti e precisi al lavoro, non siete i tipi che si accontentano del solito tran tran: le cose voi o le fate bene o non le fate per niente! Serata romantica per due o simpatica per venti, commentando insieme la vostra serie TV preferita.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Dinamici e frizzanti con la Luna in trigono a Marte nel segno. Successo nel lavoro e negli affari, armonia di coppia e momenti magici con i pupi. In forma anche a livello fisico, buoni risultati per chi si cimenta in gare e competizioni sportive.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il doppio trigono che il vostro segno riceve dal Sole e da Giove vi assicura una giornata di sensazioni piacevoli, di pace e armonia con gli altri. Utilizzate questa energia positiva per realizzare qualcosa di utile per voi stessi e per chi vi è accanto.

Leone. 23/7 – 23/8

Un proficuo lunedì di trattative, contratti, firme: tutto va come previsto. Con la vostra spigliatezza vi fate girare il mondo attorno a un dito. Scoprirete di avere molti punti in comune con una persona che lavora con voi: approfondite la conoscenza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Privilegiato il settore commerciale, sgobbate molto ma guadagnate bene, anche se tanti soldi entrano e tanti ne escono: la famiglia costa! Soddisfatti del vostro tran tran: coccole al gatto, spesa veloce e relax in compagnia di un buon libro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La settimana inizia col piede giusto, ovvero con Luna nel segno in trigono a Marte che vi carica di energie: tutto perfetto, l’amore, il lavoro, i guadagni… Solo la famiglia vi annoia un po’, sotto l’effetto di Plutone che ha sempre qualcosa da recriminare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna non vi fila, se ne sta zitta zitta in dodicesima Casa, ma una sferzata di energia e ottimismo vi arriva dal Sole nel segno armonico a Giove. Nuovo smalto ai vostri progetti, potreste avanzare proposte innovative o lanciarvi in attività creative.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avrete buone chance di miglioramento, sia nel posto di lavoro che vi trovate ad occupare, sia che vogliate tentare qualche attività extra. Seguite il consiglio di un amico a fare jogging, scoprirete quanto vi aiuta una corsetta all’aria mattutina.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le altrui esitazioni sono un fattore di disturbo per la vostra natura pratica e razionale, soprattutto quando c’è in gioco la credibilità professionale. Evitate di assumere un ruolo di responsabilità e organizzazione anche quando non vi compete.

Acquario. 21/1 – 19/2

Gli amiconi di oggi sono la Luna e Marte in trigono. Coraggiosi e determinati, vi esprimete con sicurezza prendendo per primi l’iniziativa. Giornata ideale per armonizzare i vostri interessi con quelli altrui e tirarvi le persone dalla vostra parte.

Pesci. 20/2 – 20/3

Da soli combinate poco, ma inseriti nel gruppo fate il vostro dovere. La mente vaga altrove, perciò ogni tanto occorre richiamarvi all’ordine. In famiglia vi sentite poco compresi riguardo alle vostre aspirazioni e ai desideri di cambiamento.

