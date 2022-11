Oroscopo: qual è la compatibilità del Sagittario in amore con tutti i segni. Affinità di coppia

Qual è la compatibilità del Sagittario con gli altri segni zodiacali secondo Artemide? E l'affinità di coppia con tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Il Sagittario è il segno più fortunato dello zodiaco. Nonostante giochi con il fuoco, è insolitamente fortunato nella vita. È governato da Giove, il pianeta dell'ottimismo, del successo e della generosità. Se il destino prevede buona fortuna nelle questioni di cuore dipende in gran parte dalla compatibilità dei partner nell'Oroscopo.

Le caratteristiche del Sagittario

Il Sagittario è un vacanziere con un appetito insaziabile per la vita. E' alla ricerca di un compagno che sia in grado di condividere i suoi impulsi emotivi. Il partner non deve restare dietro di lui nella continua corsa al piacere. I rappresentanti di questo segno considerano le relazioni amorose come avventure che possono essere godute al massimo. Per natura, è un cacciatore, è eccitato dal processo di inseguimento della preda. Più l'obiettivo è irraggiungibile, più diligentemente cercherà la sua posizione.

Com'è il Sagittario in amore?

In amore, il Sagittario è pieno di contraddizioni. È raffigurato come un mitico centauro, metà cavallo e metà umano; obbedisce quindi sia agli istinti animali che agli ideali spirituali. Gli impulsi sublimi in lui lottano con i desideri dei sensi.

Il Sagittario è carico di energia positiva, può appianare anche situazioni spiacevoli con uno scherzo appropriato. Anche il Sagittario innamorato non è incline a indulgere nello sconforto e nella tristezza. Per lui, questa è una sensazione gioiosa e vitale. Se anche il suo partner è ottimista, riuscirà a trovare una scorciatoia per il cuore del Sagittario.

Come si comporta il Sagittario nelle relazioni?

Il patrocinio degli elementi del Fuoco rende impetuosi i sentimenti del Sagittario. Spesso si innamora a prima vista e non accetta alcun calcolo nelle questioni di cuore. È difficile vivere costantemente su una tensione amorosa così alta, quindi la passione del Sagittario rischia di “esaurirsi” rapidamente. Tuttavia, il fuoco si spegne per breve tempo, ben tornerà a bruciare con rinnovato vigore.

I rappresentanti di questa costellazione non dovrebbero permettere all'attrazione fisica di oscurare il bisogno di tenero affetto del cuore. Se si segue la guida degli istinti animali, una relazione così banale fallirà inevitabilmente.

Il Sagittario innamorato inizia a prestare attenzione all'aspetto più del solito, cerca di aggiornare il suo guardaroba e acquistare accessori alla moda, anche se di solito è insolito per lo sfoggio estetico.

Svantaggi di un partner Sagittario

* Eccessiva semplicità. La sottigliezza dell'anima non è caratteristica del rappresentante di questo segno. Questo è un rivelatore di verità che è abituato a dimostrare il suo punto di vista, indipendentemente dalle persone e dalle circostanze. Le persone ferite possono essere scioccate dal suo umorismo caustico, toccando. La durezza del Sagittario a volte rasenta la totale maleducazione, che chiaramente non contribuisce all'instaurazione di relazioni affettuose. Una separazione amichevole è impossibile per un Sagittario. Esprime i suoi rimproveri e il suo malcontento all'ex partner in una forma imparziale, a volte senza esitazione nelle durezza delle espressioni.

* Permalosità. In una relazione con il Sagittario, dovresti aderire alla tattica della diplomazia sottile, in modo da non diventare un nemico mortale per la vita. Per il rancore, il Sagittario può competere con il suo vicino nello zodiaco, lo Scorpione. Piccoli insulti provocano in lui una "esplosione nucleare", alla quale segue un generoso perdono. Se viene inferto un duro colpo al suo orgoglio, il Sagittario passa alle tattiche di guerriglia, in cui tutti i mezzi sono consentiti.

* Le priorità. Al primo posto nella scala dei valori della vita, il Sagittario mette la conoscenza. Dà il secondo posto alla sua famiglia e ai suoi amici. Il terzo va all'avventura. Bene, il suo prescelto dovrà sopportare il fatto che l'Arciere metta quasi tutto al di sopra della loro relazione.

* Mutevolezza. Un Sagittario può fallire nel momento più critico solo perché ha dimenticato la sua promessa. La sua natura focosa lo fa passare rapidamente da una cosa all'altra. Ciò che era importante per lui ieri sembra insignificante oggi.

* Matrimoni multipli. L'allegria e la determinazione fanno del Sagittario un oggetto attraente agli occhi del sesso opposto. Si può obiettare se sia corretto classificare l'abitudine al matrimonio come uno svantaggio, ma di certo non piacerà ai suoi partner, che sognano l'amore fino alla tomba e un'unione familiare indissolubile. Il Sagittario innamorato, senza esitazione, si reca all'anagrafe per ufficializzare la relazione. Quando l'amore folle passa, decide di divorziare con la stessa facilità. Di conseguenza, in età adulta, il Sagittario è già stato sposato e divorziato più volte.

Segni con i quali il Sagittario è perfettamente compatibile. Chi è la loro anima gemella?

Compatibilità e affinità del Sagittario con Gemelli, Bilancia, Acquario

Come rappresentante dell'elemento del fuoco, il Sagittario raggiunge una compatibilità favorevole con i segni sotto gli auspici dell'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario). Il segreto della compatibilità di questi elementi sta nel fatto che si completano perfettamente a vicenda. Il fuoco può esistere solo se c'è aria. In presenza di fuoco, l'aria diventa più calda e più mobile. In alleanza con i segni d'aria, il Sagittario è in grado di trovare il vero amore.

Con i Gemelli, il Sagittario è unito da una comune voglia di cambiamento, di viaggio, di allargare i propri orizzonti. Una coppia del genere, tenendosi per mano, andrà in capo al mondo sulle ali della felicità. La fantastica fortuna del Sagittario assicurerà il successo di ogni audace impresa. La Bilancia porterà l'equilibrio necessario alla vita di un Sagittario, che spesso va agli estremi. Accanto a un compagno così equilibrato, raggiungerà la saggezza e smetterà di inseguire i piaceri fugaci.

La Bilancia, con la sua leggerezza e mutevolezza, sorprende costantemente il partner Sagittario, che cerca instancabilmente qualcosa di nuovo. Come nessun altro segno d'aria, i Bilancia sono in grado di mantenere la freschezza della relazione di cui il Sagittario ha bisogno.

In alleanza con l'Acquario , il Sagittario troverà un saggio alleato che può dare buoni consigli o lanciare un'idea intelligente al momento giusto. L'Acquario è esattamente quella persona rara che può tollerare la natura difficile del Sagittario.

Segni con cui il Sagittario ha compatibilità neutra

Compatibilità e affinità del Sagittario con Ariete, Leone e... Sagittario

Naturalmente compatibili con il Sagittario sono i suoi compagni negli elementi del Fuoco (Ariete e Leone). Questi partner non devono fare alcuno sforzo per compiacersi a vicenda. Quando si incontrano, sentono intuitivamente in un partner uno spirito affine e vibrazioni familiari. Tali alleanze sono spesso preordinate e formate in giovane età. Tuttavia, la compatibilità neutra non garantisce un matrimonio felice. In effetti, riflette solo la corrispondenza di caratteri e temperamenti.

Sagittario e Ariete sono entrambi nature attive e spontanee che parlano la stessa lingua. Tali coppie sono in grado di godersi la vita in tutte le sue forme. L'Ariete è naturalmente dotato di un eccellente senso dell'umorismo e può essere un'ottima compagnia per il Sagittario nei duelli verbali.

Leone e Sagittario insieme saranno in grado di realizzare l'interesse reciproco in varie avventure e il riconoscimento sociale. La relazione si basa sul fatto che il Sagittario, se interessato, è pronto a riconoscere l'autorità del suo partner. Accanto a un Leone forte e generoso, si sente emotivamente a suo agio.

Sagittario-Sagittario: l'unione di due Sagittario merita un capitolo a parte. La loro relazione può essere definita del tutto neutrale. Solo aspirazioni e progetti comuni possono unire due inconciliabili cercatori di verità. Molto spesso, la coppia del Sagittario ha successo come partner d'affari, sebbene in questo caso la lotta per la leadership sia inevitabile.

I segni con cui il Sagittario fa fatica ad andare d'accordo

Compatibilità del Sagittario con Toro, Vergine, Capricorno, Cancro, Scorpione, Pesci

La relazione tra il Sagittario e i segni di elementi ostili è caratterizzata da bassa compatibilità: Terra (Toro, Vergine, Capricorno); Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci).

Il Toro può attrarre il Sagittario con la sua lealtà, perché Venere, amica di Giove, lo governa, ma a parte il fugace flirt, è improbabile che abbiano successo. Il Toro rivendica i diritti sulla sua proprietà e un Sagittario indipendente non tollererà nemmeno la minima pressione.

Una partnership con una Vergine laboriosa è promettente solo in termini di affari; nelle relazioni amorose, le sue critiche e la sua meticolosità non lasceranno alcuna possibilità al Sagittario. Gli intraprendenti Capricorno possono ispirargli rispetto, ma la velocità con cui camminano attraverso la vita è troppo diversa.

Il sensibile Cancro eviterà il pungente Sagittario. La segretezza e l'instabilità emotiva dello Scorpione sono l'opposto dell'apertura e dell'ottimismo del Sagittario.

I Pesci sono felici di acquisire un compagno così fortunato e attivo come il Sagittario, perché evitano qualsiasi iniziativa. Ma lui stesso non sarà deliziato da un partner così debole per i suoi standard.

