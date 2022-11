Oroscopo: ecco la compatibilità della Vergine in amore con tutti i segni zodiacali. Affinità di coppia

Ecco qual è la compatibilità della Vergine con gli altri segni dello zodiaco secondo Artemide. E l'affinità di coppia con tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

La Vergine aspira sempre all'amore ideale, in cui anime, menti e corpi si fondono insieme. In campo amoroso la Vergine si è guadagnata la reputazione di essere troppo schizzinosa: il suo approccio estremamente esigente fa sì che trovi la felicità coniugale piuttosto tardi e talvolta rischia addirittura di rimanere sola.

Le caratteristiche della Vergine

Anche quando la Vergine trova un partner adatto, continua a dubitare. Il suo periodo di corteggiamento può durare per sempre. Seguirà gradualmente ogni passo del potenziale partner per assicurarsi che soddisfi il suo ideale al 100%. Esaminerà ogni minimo dettaglio del suo comportamento e del suo aspetto al microscopio. Un passaggio sbagliato farà sì che la Vergine elimini definitivamente un candidato indegno dalla lista bianca.

Tale pragmatismo nelle relazioni amorose è causato dall'elemento della Terra, che caratterizza questo segno. Il pianeta dominante Mercurio conferisce alla Vergine una visione romantica. È difficile capire come praticità ed efficienza coesistano nella stessa persona con idealismo e visionarietà . Forse questa combinazione eccezionale è la caratteristica che garantisce molti ammiratori a questo segno.

Com'è la Vergine in amore?

Nelle questioni di cuore, la Vergine obbedisce al comando del cuore e della mente allo stesso tempo, cosa rara tra i rappresentanti di altri segni. Molto spesso, la voce della ragione supera i sensi. Un’elevata posizione sociale, ricchezza e ottime prospettive per il futuro tra i meriti incondizionati di un candidato per una relazione: spesso la Vergine non vede nulla di male nei “matrimoni di comodo”.

Come si comporta la Vegine nelle relazioni?

Avendo trovato la persona ideale, si dona al partner senza lasciare traccia. Nella relazione, non c'è divisione per la Vergine tra "mio" e "tuo". Crede nell'amore per la vita, i suoi giuramenti di lealtà al suo futuro coniuge sono assolutamente sinceri. Il crollo delle speranze in amore è distruttivo per la Vergine. Il divorzio o il tradimento è particolarmente difficile per i rappresentanti di questo segno.

Una Vergine innamorata può essere riconosciuta da movimenti scomposti e tentativi di distogliere lo sguardo quando è in contatto con l'oggetto del desiderio. La loro freddezza standard non è percepibile dagli occhi; appare invece evidente la tenerezza. La persona prescelta della Vergine dovrà aspettare finché non oserà fare il primo passo.

Svantaggi di un partner Vergine

* Perfezionismo. L'eterna ricerca della perfezione della Vergine dà origine al desiderio di "migliorare" il suo compagno. Se i tentativi di rieducare una persona amata portano a conflitti, Artemide consiglia alla Vergine di moderare le sue ambizioni. Ascolta il tuo spirito critico interiore e chiedigli di stare zitto. Più tolleri le imperfezioni degli altri, più intensa e fiduciosa diventerà la relazione.

L'eterna ricerca della perfezione della Vergine dà origine al desiderio di "migliorare" il suo compagno. Se i tentativi di rieducare una persona amata portano a conflitti, Artemide consiglia alla Vergine di moderare le sue ambizioni. Ascolta il tuo spirito critico interiore e chiedigli di stare zitto. Più tolleri le imperfezioni degli altri, più intensa e fiduciosa diventerà la relazione. * Critica. A volte la Vergine diventa troppo esigente riguardo alla famiglia. Qualsiasi piccola cosa, come i piatti non lavati o una stanza non pulita, può farla scoppiare in una discussione sui pericoli della sporcizia e del disordine. Semplicemente non può fare a meno di notare i difetti di chi la circonda. Nella sua manifestazione estrema, la Vergine si trasforma in una creatura scontrosa che si infastidisce alla minima provocazione. Se provi a pacificare la Vergine elencando i suoi difetti, la situazione diventerà solo più complicata. Non sopporta le critiche nella sua direzione.

A volte la Vergine diventa troppo esigente riguardo alla famiglia. Qualsiasi piccola cosa, come i piatti non lavati o una stanza non pulita, può farla scoppiare in una discussione sui pericoli della sporcizia e del disordine. Semplicemente non può fare a meno di notare i difetti di chi la circonda. Nella sua manifestazione estrema, la Vergine si trasforma in una creatura scontrosa che si infastidisce alla minima provocazione. Se provi a pacificare la Vergine elencando i suoi difetti, la situazione diventerà solo più complicata. Non sopporta le critiche nella sua direzione. * Nervosismo. La Vergine, esigente con se stessa e con gli altri, ha continuamente nuovi motivi di preoccupazione. Inoltre, questo segno tende a esagerare e rendere le cose più complesse di quanto siano in realtà. L'incapacità di capovolgere la situazione a suo favore le provoca tensione nervosa e stress.

La Vergine, esigente con se stessa e con gli altri, ha continuamente nuovi motivi di preoccupazione. Inoltre, questo segno tende a esagerare e rendere le cose più complesse di quanto siano in realtà. L'incapacità di capovolgere la situazione a suo favore le provoca tensione nervosa e stress. * Chiusura. Creare una barriera emotiva è un modo comune della Vergine per proteggersi: è la conseguenza naturale della sua timidezza. A causa della freddezza apparente, può essere difficile per un partner capire i suoi veri sentimenti e il suo umore. Il suo distacco può provocare disarmonia nella relazione. In questi casi, prova a sfidare la Vergine a una conversazione schietta e scopri il motivo del suo isolamento.

Creare una barriera emotiva è un modo comune della Vergine per proteggersi: è la conseguenza naturale della sua timidezza. A causa della freddezza apparente, può essere difficile per un partner capire i suoi veri sentimenti e il suo umore. Il suo distacco può provocare disarmonia nella relazione. In questi casi, prova a sfidare la Vergine a una conversazione schietta e scopri il motivo del suo isolamento. * Parsimonia. L'avarizia della Vergine è un problema se il suo compagno non condivide la necessità di salvaguardare minuziosamente il budget familiare. Ad esempio, a un noto sprecone come il Leone non piacerà questo approccio. Se anche il partner aderisce a una politica di risparmio, come il Toro, questo tratto può trasformarsi in un pregio molto apprezzato.

Oroscopo dell'anno del 2022: tutte le previsioni su Amore, Salute, Lavoro e Fortuna Oroscopo anno 2022 Ariete Oroscopo anno 2022 Toro Oroscopo anno 2022 Gemelli Oroscopo anno 2022 Cancro Oroscopo anno 2022 Leone Oroscopo anno 2022 Vergine Oroscopo anno 2022 Bilancia Oroscopo anno 2022 Scorpione Oroscopo anno 2022 Sagittario Oroscopo anno 2022 Capricorno Oroscopo anno 2022 Acquario Oroscopo anno 2022 Pesci

Segni con i quali la Vergine è perfettamente compatibile. Chi è la loro anima gemella?

Compatibilità e affinità della Vergine con Pesci, Cancro e Scorpione

Se la Vergine vuole ottenere una perfetta compatibilità, Artemide le consiglia di optare per uno dei segni dell'elemento acqua: Pesci, Cancro o Scorpione. In questo caso, le possibilità di successo della relazione saranno eccellenti.

L'alleanza con i sognanti Pesci aiuta la Vergine ad allontanarsi da una visione eccessivamente critica della vita. Ha l'opportunità di espandere la sua coscienza e vedere che il mondo è bello anche grazie alle sue imperfezioni. La Vergine si basa sull'analisi e i Pesci sulla creatività. Quando combini queste due qualità, puoi avere successo sia nella tua sfera personale che in quella aziendale.

Scorpione e Vergine si completano perfettamente. I punti di forza della Vergine sono il suo buon senso e la praticità, lo Scorpione ha un approccio intuitivo ed emotivo. Mentre il perfezionista Vergine è preoccupato per le piccole sfumature della relazione, lo Scorpione, come una possente roccia, affronta con fermezza tutti i problemi. Poiché queste qualità funzionano bene insieme, questi due segni hanno il potenziale per dare vita a una coppia felice.

La chiave d'oro che apre le porte al benessere familiare per Vergine e Cancro è il loro comune desiderio di sicurezza. In un partner di questo segno, la Vergine troverà una persona da sostenere e proteggere e il Cancro, al posto di acque traballanti, troverà un terreno solido sotto i suoi piedi. È una relazione forte che si basa su onestà, fiducia, dedizione e cura infinita da entrambe le parti.

Segni con cui la Vergine ha compatibilità neutra

Compatibilità e affinità della Vergine con Toro, Capricorno e... Vergine

Nelle relazioni con gli altri segni di Terra, non si assiste a scene drammatiche o difficoltà eclatanti. Anche qui non c'è passione violenta. Tutti i segni di terra hanno bisogno di stabilità, non di avventure folli. Tali unioni si distinguono per il rispetto reciproco e l'assistenza reciproca. Mentre le altre coppie che li circondano sono sopraffatte dai problemi familiari, la Vergine e i segni di Terra vivono tranquillamente e pacificamente il loro matrimonio. Se sorgono disaccordi in una tale alleanza, svaniscono sotto la pressione del buon senso.

Le relazione tra Vergine e Toro sono un po' all’antica: si sviluppano lentamente, ma possono durare una vita. La tendenza a rispettare le tradizioni familiari e la completezza garantisce una prospettiva a lungo termine di tale rapporto. La Vergine ama la forza e la devozione del Toro, mentre il Toro apprezza l'arguzia del suo compagno. Entrambi sono felici di investire le loro energie e risorse nella costruzione delle basi per un futuro stabile. Quando Vergine e Capricorno si uniscono , dall'esterno può sembrare che la loro unione sia governata dal calcolo. In una coppia del genere, il fuoco delle folli passioni non brucia, entrambi i partner sono esteriormente chiusi e sobri. Nonostante il fatto che i loro sentimenti non siano caratterizzati da colori vivaci, ricevono genuina soddisfazione dalla comunicazione tra loro.

Vergine-Vergine: la collaborazione di due Vergine non assomiglia a una storia d'amore appassionata, ma a una associazione di persone che la pensano allo stesso modo. Hanno tutto pronto sugli scaffali e pianificato per i cinque anni a venire. Le altre coppie spesso sono gelose di tale unità, dimenticando quanti sforzi hanno speso questi coniugi per raggiungere tale prosperità.

I segni con cui la Vergine fa fatica ad andare d'accordo

Compatibilità della Vergine con Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli, Bilancia, Acquario

Una combinazione astrologica sfavorevole per la Vergine sono i rappresentanti dei segni degli elementi del Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) e dell'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario). L'Ariete è interessante per la Vergine quando è una persona straordinariamente propositiva, ma non resisterà alle sue lamentele e alla sua prudenza. L'ardente Leone considererà la Vergine come una fredda regina delle nevi e non sopporterà la grandezza e l'orgoglio del Leone.

Il Sagittario è un giocatore d'azzardo spericolato e la Vergine è una gran lavoratrice. Con approcci alla vita così diversi, è improbabile che siano felici. Soprattutto se il Sagittario è una donna: non appena la Vergine si mostra esigente e ostenta la sua meticolosità , il partner se ne va, sbattendo rumorosamente la porta.

L'Acquario è interessato a risolvere i problemi del pianeta e la Vergine, al contrario, si sforza di ottenere il benessere personale. A causa di contraddizioni così lampanti, non potranno nemmeno diventare amici.

La Bilancia, in preda alla spiritualità, vedrà nella Vergine solo un desiderio costante di frenare le sue fantasie romantiche e i suoi impulsi sublimi. Sarà depressa dalla frivolezza e dall'atteggiamento superficiale del partner nei confronti della vita.

L'unica eccezione alla regola della compatibilità negli elementi potrebbe essere con i Gemelli, poiché sono governati dallo stesso pianeta della Vergine: Mercurio. Tuttavia, la sua influenza su questi segni è diversa. Nei Gemelli, Mercurio sviluppa la capacità di pensare in modo logico e nella Vergine genera un atteggiamento critico. Entrambi i segni sono uniti da un interesse per le idee intellettuali, una mente acuta, ma è qui che finiscono le somiglianze. L'impulsività e l'incostanza dei Gemelli non si adattano alla Vergine: considerano la Vergine noiosa e troppo con i piedi per terra. Per questo, la compatibilità dell'accoppiamento rimane piuttosto bassa.

© Riproduzione riservata