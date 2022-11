Oroscopo Leone di oggi 21 e domani 22 novembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Un proficuo lunedì di trattative, contratti, firme: tutto va come previsto. Con la vostra spigliatezza vi fate girare il mondo attorno a un dito. Scoprirete di avere molti punti in comune con una persona che lavora con voi: approfondite la conoscenza. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

