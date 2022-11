Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

La Luna non vi fila, se ne sta zitta zitta in dodicesima Casa, ma una sferzata di energia e ottimismo vi arriva dal Sole nel segno armonico a Giove. Nuovo smalto ai vostri progetti, potreste avanzare proposte innovative o lanciarvi in attività creative. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

