Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Privilegiato il settore commerciale, sgobbate molto ma guadagnate bene, anche se tanti soldi entrano e tanti ne escono: la famiglia costa! Soddisfatti del vostro tran tran: coccole al gatto, spesa veloce e relax in compagnia di un buon libro. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

