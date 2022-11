Oroscopo Bilancia di oggi 22 e domani 23 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Il Sole oggi passa in sestile entrando in Sagittario, segno ottimista, comunicativo e viaggiatore. Vi sentirete più aperti, allegri e desiderosi di novità. La Luna in seconda Casa troneggia sul fronte delle finanze e della buona cucina, ma occhio agli imprevisti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

