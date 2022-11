Oroscopo di oggi 22 novembre 2022 - Barbanera

Oroscopo di oggi 22 novembre 2022: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 22 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Luna introspettiva e misteriosa, per fortuna arriva il bel trigono di Fuoco del Sole in Sagittario, ossia un pieno energetico che vi risolleva. Una questione relativa a un’eredità o alla spartizione di denaro in famiglia va gestita con cautela.

Toro. 21/4 – 20/5

Oggi nessuno oserà contraddirvi, sotto il tiro della Luna opposta al vostro scalpitante inquilino Urano che una ne fa e cento altre ne pensa! A rendervi più riflessivi e propensi alla meditazione interverrà il Sole, che cambia segno e angolazione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il Sole scivola dalla sesta Casa, dove vi ha impegnati con il lavoro, alla settima, quella che parla di affari, società e relazioni di coppia. Pronti a chiarire ogni malinteso col partner, che difficilmente riuscirà a resistere al vostro sorriso disarmante.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dall’amicizia all’amore il passo è breve, ma se la Luna in trigono promette delizie e meraviglie, Urano si diverte a scombinare i piani. Sentimenti sotto tiro dell’imprevisto, tutto nel vostro cuore può cambiare alla velocità della luce.

Leone. 23/7 – 23/8

Ostile la Luna, ma amicone il Sole, da oggi finalmente in trigono al vostro segno, che libera una vitalità in stand-by ed emozioni inespresse. Il fuoco della passione non può restare inattivo a lungo! Input per i creativi, una mostra vi parla al cuore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna che vi sostiene, potreste dedicare parte di questo martedì alle relazioni e agli affetti; il lavoro non è tutto, conta anche il cuore. Contrario il Sole, da oggi in quadratura. Preparatevi a un chiarimento irrinunciabile: il passato ritorna.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il Sole oggi passa in sestile entrando in Sagittario, segno ottimista, comunicativo e viaggiatore. Vi sentirete più aperti, allegri e desiderosi di novità. La Luna in seconda Casa troneggia sul fronte delle finanze e della buona cucina, ma occhio agli imprevisti!

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna nel segno è una vera antenna ricetrasmittente di sensazioni. Urano le dà contro, ma non fa male… al massimo vi farà innamorare! Ultime ore utili per brindare alla vostra salute e al vostro compleanno, poi il Sole vi lascerà…

Sagittario. 23/11 – 21/12

Auguri a chi proprio oggi festeggia il compleanno, ma anche a tutti i nativi del segno che dall’ingresso del Sole ricevono una sferzata benefica. Basta rimpiangere il passato e rimuginare sui propri errori, è ora di cominciare a vivere il “qui ed ora”.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Se un po’ di conflittualità c’è, si consuma tra il giro degli amici, che vi vorrebbero sempre con loro, e il partner, mai sazio della vostra compagnia. A voi l’arte di dividervi fra i vostri affetti senza scontentare nessuno, men che meno voi stessi.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’amico celeste oggi è il Sole che passa in sestile, e di amici ne avete tanti, vicini e lontani, ora che i social travalicano il tempo e lo spazio. Felici se trattate con l’estero e avete interlocutori in ogni paese del mondo, la routine non fa per voi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il trigono della Luna d’Acqua vi rende particolarmente sensibili, ma anche estrosi e creativi. Se oggi seguirete l’intuito non sbaglierete. Peccato che il passaggio del Sole in quadratura metta subito in luce qualcosa che non gira come dovrebbe.

© Riproduzione riservata