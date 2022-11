Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Il trigono della Luna d’Acqua vi rende particolarmente sensibili, ma anche estrosi e creativi. Se oggi seguirete l’intuito non sbaglierete. Peccato che il passaggio del Sole in quadratura metta subito in luce qualcosa che non gira come dovrebbe. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

