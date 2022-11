Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

La Luna nel segno è una vera antenna ricetrasmittente di sensazioni. Urano le dà contro, ma non fa male… al massimo vi farà innamorare! Ultime ore utili per brindare alla vostra salute e al vostro compleanno, poi il Sole vi lascerà. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

