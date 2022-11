Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Con la Luna che vi sostiene, potreste dedicare parte di questo martedì alle relazioni e agli affetti; il lavoro non è tutto, conta anche il cuore. Contrario il Sole, da oggi in quadratura. Preparatevi a un chiarimento irrinunciabile: il passato ritorna. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

