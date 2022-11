Oroscopo Acquario di oggi 23 e domani 24 novembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 novembre

Giornata con la Luna di traverso. La Bianca Signora, alta nel cielo e in quadratura, vi fa sognare l’impossibile, lasciandovi poi scornati e delusi. Gran daffare in casa: se avete rinnovato il mobilio, oggi si rivoluziona tutto per fare spazio ai nuovi acquisti. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni