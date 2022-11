Oroscopo Bilancia di oggi 23 e domani 24 novembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

L’amore per il prossimo, partner e famiglia compresi, si esprime nei gesti e nelle premure della quotidianità; non ha bisogno di parole ma di fatti. Le stelle puntano l’attenzione su finanze, lavoro, attività di volontariato e sostegno per chi ne ha bisogno. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

