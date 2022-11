Oroscopo Cancro di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Luna, Nettuno e Giove dolcissimi, per una giornata fortunata e tutta dedita all’amore, in barba a Plutone opposto e ipercritico nei vostri confronti. Tempo per i figli, perché trovino in voi importanti punti di riferimento e non smettano mai di sognare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

