Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Mercoledì sotto tono, la colpa datela pure alla Luna immobile in dodicesima Casa, mentre Nettuno v’impigrisce con una quadratura. Amate la famiglia, ma non fate l’errore di darla per scontata: gli affetti inossidabili sono le vostre radici. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

