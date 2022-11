Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 novembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Non avete intenzione di accollarvi altri impegni, così al lavoro farete orecchie da mercante alle richieste di chi pretenderebbe ulteriori sforzi. Immobili e silenziose, le stelle oggi non vi aiutano: non aspettatevi svolte decisive perché non ci saranno. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

